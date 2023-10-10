شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم يستعد لتصوير حدوتة منسية في الأوف سيزون وينتظر "شغل فنادق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان أحمد فهيم تصوير مسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة سوسن بدر، المقرر عرضه في موسم الاوف سيزون الجارى، من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين، حيث يقدم فهيم دوراً محورياً عم قدمه من قبل، خاصة أن فيهم أحد الممثلين الذى تألقوا العام الماضى بمسلسل "جعفر العمدة" معع النجم محمد رمضان .

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين وهم سوسن بدر ، أحمد فهيم ، عبير صبري ، محمود حجازي ، هشام إسماعيل ، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح ، محمد علي رزق ، أحمد صيام ، أمير صلاح الدين ، دعاء حكم ، هلا السعيد ، محمد لطفي شاهين ، رجوي حامد ، عبير منير ، حسن عبدالله ، مصطفي منصور ، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين .

كما تعاقد مؤخراً أحمد فهيم على المشاركة في بطولة مسلسل "شغل فنادق" بطولة النجمان عمرو يوسف وروبى وأحمد مالك، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، قصة محمد سامى، تأليف محمد سامى ومهاب طارق، إخراج محمد سامى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر .

وشارك أحمد فهيم فى رمضان الماضى خلال ممسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.