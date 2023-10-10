شاروخان مهدد بالقتل.. وهذه الإجراءات التي إتبعها!

ميرنا وليد - بيروت - قدم الممثل الهندي العالمي شاروخان شكوى مكتوبة إلى حكومة ولاية ماهاراشترا، أكد فيها تلقيه تهديدات بالقتل بعد دوره في فيلمي "باتان" و"جوان".



وإستجابت حكومة الولاية لمطالبه، رفعت مستوى الحماية وزيادة الإجراءات الأمنية، بحيث سيرافقه 6 عناصر كوماندوز المدربين من وحدة أمن كبار الشخصيات في الولاية في جميع الأوقات، بالإضافة إلى أربعة من أفراد الشرطة ومركبة تخليص مرورية، وكان قبلها برفقة اثنين من أفراد الأمن المسلحين.

وقد تلقى شاروخان تهديدات من بارامهانس أشاريا، وهو عراف مقيم في ولاية أوتار براديش، وكان ذلك بعد الجدل الذي أثارته أغنية "بشارم رانج".