ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الشاعرة السعودية شموخ العقلا الترند بأول ظهور لها خلال ‎أمسية العالية في ‎مسرح أبو بكر سالم ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب وذلك خلال القائها قصيدتها الشهيرة "أحكي بهمسك" وتم تكريمها من قبل وزارة الثقافة.

وتفاعل الجمهور مع الظهور الأول للشاعرة التي خطفت الانظار بجمالها ورقيها وطريقة تصرفها مع الاشارة الى انها عرفت بعدما غنى من كلماتها أهم نجوم الوطن العربي: أصاله، راشد الماجد، عبدالمجيد عبدالله، رابح صقر، نوال الكويتية، أنغام، ماجد المهندس، فؤاد عبد الواحد، أسماء المنوّر، ووغيرهم..

كانت هذه تفاصيل خبر جمال الشاعرة السعودية شموخ العقلا حديث الجمهور بأول ظهور لها.. كتبت أشهر الأغنيات لـ أصاله وراشد الماجد وأنغام وغيرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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