داعمة الشعب الفلسطيني.. فنانة سويدية تسخر من النفاق المجتمعي

ميرنا وليد - بيروت - في ظل ما يعانيه قطاع غزة من قتل وتدمير للمباني السكنية والمساجد واستهداف سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين منهم، دعمت المغنية وكاتبة الأغاني السويدية زارا لارسون الشعب الفلسطيني.

وشاركت زارا منشور لها على مواقع التواصل الإجتماعي سخرت فيه من النفاق المجتمعي الحاصل، حيث كتبت: "أوه، إذن يجب الوقوف إلى جانب أوكرانيا عندما تغزو روسيا ولكن ليس فلسطين".

كما أعادت مشاركة تغريدة لإحدى المدونات جاء فيها: "العنف أمر خاطئ؛ إذًا انتم توافقون ذلك.. أنتهم تعتقدون أن إبقاء الملايين من الناس محاصرين، وخاضعين للمراقبة، وجائعين، ومحرومين من الكهرباء والماء، وقصفهم بإرادة المحتل في سجن مفتوح هو أمر خاطئ.

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