ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم عن دعهما للشعب الفلسطيني بعد عملية "طوفان الأقصى"، والحصار الجديد على غزة.

وكتبت نادين نجيم عبر حسابها الخاص: "الله يساعد هالشعب المحروم من اقل حقوقه. الله يكون معهم وينصرهم. شعب ما بده شي غير يعيش على ارضه بكرامة".

وكانت كارول سماحة التي تهتم بشكل دائم بالقضايا الإنسانية وتعطي رأيها بالأحداث العامة، قد أبدت دعمها للشعب الفلسطيني بظل أحداث عملية طوفان الأقصى.

وكتبت كارول سماحة عبر حسابها الخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "عن أي سلام عم نحكي؟؟

كلنا مندين العنف والاعتداء على المدنيين، بس للشعب الفلسطيني الحق إنه يحارب كرمال حرّيته ويدافع عن أرضه وكرامته من بعد ٧٠ سنة تهجير وعنف وقتل ودمار. السلام مستحيل من دون حرية وعدالة ومساواة!! طوفان الأقصى".

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تدعم الشعب الفلسطيني.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.