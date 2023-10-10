ميرنا وليد - بيروت - صُدم جمهور الممثلة الأمريكية غوينيث بالترو بالطريقة التي تحتفظ بها بجائزة الأوسكار الخاصة بها، إذ تستخدمها كحاجز باب.

ظهرت غوينيث بالترو اليوم في حوار مع مجلة Vogue حيث أجابت على 73 سؤالًا، وأثناء متابعة المحاور جو سابيا لها، لاحظ الأوسكار على الأرض تفصل بين باب حديقة منزلها والعتبة.

وقال جو "يا لها من جائزة جميلة"، فردت جوينيث بالترو: "إنه حاجز الباب الخاص بي".

غوينيث بالترو هي ممثلة وكاتبة أميركية من مواليد 27 أيلول 1972، حاصلة على جائزة الأوسكار 1998 كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "شكسبير في الحب".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 25 عامًا .. لن تتوقعوا ما فعلته غوينيث بالترو بجائزة الأوسكار!! - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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