اليوم العالمي للصحة النفسية.. أفضل أفلام تناولت الأمراض النفسية

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم كل عام في يوم 10 أكتوبرباليوم العالمي للصحة النفسية، من أجل إذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية، ومؤكد أن السينما العالمية تناولت الأمراض النفسية عبر كتابات متعددة في سيناريوهات متنوعة صنع من خلالها أفلاما كثيرة عن الأمراض النفسية، وتشير الإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أنّ 154 مليون نسمة يعانون من الاكتئاب على الصعيد العالمي، علماً بأنّ الاكتئاب ليس إلاّ أحد أنواع الأمراض النفسية، وهناك العديد من الأمراض التي صنع من أجلها أفلاما ومسلسلات ، ونرصد هنا أفضل الأفلام التي نهلت من الامراض النفسية وصنعت سينما متعمقة في أغوار النفس البشرية.

من أفضل الأفلام التي شاهدتها مؤخرا عن الاضطراب الوجداني ثنائي القطب فيلم " Silver Linings Playbook " أو ما ترجم للعربية بعنوان " المعالجة بالسعادة " وهو فيلم أمريكي من نوعية الدراما الرومانسية، والكوميدية، إنتاج عام 2012، وترشح للعديد من الجوائز أهمهم 8 جوائز أوسكار، وفاز منها بأفضل ممثلة اقتنصتها النجمة جينيفر لورانس.

يبدأ الفيلم بخروج بات (برادلي كوبر) من مصحة نفسية بعد أن قضى بها فترة بسبب خيانة زوجته له، وردة فعله الهستيرية وقتها، بالإضافة لكونه يُعاني مما يُعرف بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب وهو مرض نفسي يُصاحبه تناوب فترات من الكآبة مع فترات من الابتهاج غير الطبيعي لا تلبث أن تؤدي بالشخص للقيام بأعمال طائشة.



يعود "بات" للعيش مع والديه فنرى كيف تعكس تفاصيل الحياة هناك الأسباب وراء الاضطرابات التي يُعاني منها البطل، كما لو أن العائلة كلها تُعاني من خللٍ نفسي ما! تسير حياة بات في اتجاه غير الذي عاش عُمره يُخطط له إلى أن يلتقي بـ "تيفاني " (جينيفر لورانس) التي فقدت زوجها مؤخراً في حادث، وتنشأ بينهما علاقة وتتطور .

الحوار في هذا الفيلم هو أفضل عنصر فيه بالإضافة لأداء الممثلين جميعا وبالأخص برادلي كوبر وجينيفر لورانس وروبرت دي نيرو ، وبالرغم من أن القصة تبدو بسيطة للغاية وعادية إلا أن الحوار المكتوب وطريقة سرد الأحداث بالإضافة لمُباريات التمثيل بين الممثلين كل ذلك رفع أسهم الفيلم وجعله يخرج عن النمطية التي كان مُحتملاً وقوعه فيها.

فيلم آخر من الأفلام المهمة والتي تتناول مرض التوحد وهو فيلم Rain Man ، فهذا الفيلم من أفضل أفلام الصحة النفسية على الإطلاق، ويتناول رحلة مذهلة لفهم ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تشارلي (توم كروز) وريموند بابيت (داستن هوفمان)، حيث يعاني تشارلي من التوحد، وكان باحث مصاب بالتوحد على وجه الدقة، ولديه موهبة الكتابة كما لديه نظرة مثيرة للاهتمام في الحياة، ويتعلم تشارلي أن لدى ريموند ذاكرة مذهلة ومهارات رياضية لا تضاهى.



أما مرض الفصام وجنون العظمة فقد تناوله فيلم " A Beautiful Mind "، وهو مأخوذ من القصة الحقيقية لجون فوربس ناش جونيور والسيرة الذاتية “A Beautiful Mind” لسيلفيا نصار، ويحكي الفيلم قصة عالم الرياضيات جون ناش، ويتناول سرعة شهرته عندما اكتشف نظرية معينة، والتي تتناقض مع النظريات الاقتصادية الموجودة لأكثر من قرن من الزمان، ولكن مع استمرار الحكومة في التنافس معه ومحاولة فهم نظريته، يبدأ الفصام وجنون العظمة الذي هو مرض عقلي يفقد خلاله الشخص الاتصال بالواقع في السيطرة الكاملة عليه، يعد من أفلام الصحة النفسية القوية التي تتناول التغلب على أحد الأمراض العقلية القوية.

One Flew Over the Cuckoo's Nest من أفلام الكلاسيكيات في هذا الموضوع لأنه أنتج عام 1975 ، والفيلم مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الأمريكي؛ كين كيسي، اختاره معهد الفيلم الأمريكي ليكون على قائمة أفضل 100 فيلم في التاريخ الأمريكي، كما احتل المرتبة الخامسة عشرة في قائمة أفضل 250 فيلماً بتاريخ السينما على موقع IMDB.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة "راندل باتريك"، الذي يدّعي الجنون بعد إيداعه السجن، ليتم نقله إلى مصحة نفسية وإجراء الفحوصات اللازمة له، للتأكد من صحته العقلية، حيث يعيش باتريك (الذي يجسد شخصيته الممثل الأمريكي جاك نيكلسون)، مع المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية مختلفة، فيما يواجهون جميعاً تسلط وديكتاتورية الممرضة التي تجسدها الممثلة الأمريكية لويز فليتشر؛ حيث تتحول المصحّة من مهرب للبطل من السجن، إلى سجن آخر يحاول الفرار منه.



Girl, Interrupted ، هذا الفيلم أيضا من الأفلام المهمة والتي تتناول مرض نفسي منتشر جدا وهو عن الشخصية الحدية ، وهو مستوحى من قصة حقيقية للكاتبة الأمريكية سوزانا كيسن، التي عاشت عاماً ونصف العام في إحدى المصحات النفسية، بعد محاولتها الانتحار، حيث عمدت خلال وجودها في المصحة إلى تسجيل مذكراتها الشخصية ورحلة تعافيها من المرض، ويتناول الفيلم قصة كيسن، التي جسدت شخصيتها الممثلة الأمريكية وينونا رايدر، ومعاناتها من اضطراب "الشخصية الحدية"، الذي بدأت أعراضه بالظهور بعد تخرجها من المدرسة الثانوية، ويوضح الفيلم تفاصيل حكاية الكاتبة الأمريكية التي ينتابها التيه والاكتئاب.

ويسلّط الفيلم الضوء على ثنائية الإصرار على المضيّ في التعافي من المرض، والخوف والتهرب من مواجهته، ليتنقل بالمشاهد بين مشاعر البطلة في لحظات الضعف والقوة ومواجهة محيطها، وعلاقتها مع نزلاء المصحة، التي تتشابك بطريقة درامية إنسانية، والفيلم من إخراج الأمريكي؛ جايمس مانجولد، وبطولة كل من رينونا رايدر وأنجلينا جولي، التي حصلت على الأوسكار عن فئة أحسن ممثلة لدور ثانٍ، لتجسيدها شخصية ليزا في الفيلم.

A Dangerous Method ، هذا الفيلم أيضا هو أحد أهم الأفلام لأنه يتناول السيرة الذاتية لعالمي النفس الشهيرين؛ سيغموند فرويد وكارل يونغ، وسابينا سبيلرين، التي تحولت من مريضة نفسية إلى واحدة من أوائل النساء المتخصصات في علم النفس التحليلي، تدور أحداث الفيلم حول العلاقة المضطربة بين فرويد ويونغ، حيث يحاول الأخير، وهو تلميذ فرويد، تخطّي منهج فرويد التحليلي وابتكار منهج خاص به، من خلال علاقة غير مشروعة مع مريضته؛ سابينا سبيلرين.

الفيلم من إخراج؛ ديفيد كروننبرج، وبطولة؛ كيرا نايتلي، التي تلعب دور سبيلرين، إلى جانب فيجو مورتينسون، الذي يلعب دور فرويد، ومايكل فاسبندر بدور يونغ.

هوارد هيوز ، رجل مُصاب بجنون الرهبة والعظمة، وهو مرض منتشر بين المشاهير ، وهذا هو ملخص فيلم

The Aviator، إنتاج 2004، قام بإخراجه مارتن سكورسيزي والبطل ليوناردو ديكابريو، وهو فيلم مُختلف يُغيِّر فيه سكورسيزي منهجه مُتناولاً قصة ثرية وشيقة، فيحكي السيرة الذاتية لـ "هوارد هيوز"، وهو أحد أشهر رجال الصناعة والفَنّ والثراء الأمريكيين في القرن العشرين بسبب تَنَوُّع مواهبه، وامتلاكه الجاذبية، المال، والأهم القُدرة على فِعل الكثير من الأشياء في الوقت نفسه. ما جعله يصبح محط أنظار الجميع لسنوات.

هوارد كان مهووساً بالسينما وصناعة الأفلام بجانب حُبه للنساء وتصنيع الطائرات، وكان يسعى رغم أخطاءه ليصبح مثالياً، وعلى ذلك كان شخصاً مُستهتراً يعرف كيف يجني المال وكيف يخسره، وهو ما جعل حياته مليئة بالنجاح، الشُهرة والمُعاناة، فرغم امتلاكه لكل شيء تقريباً، إلا أنه كان يُعاني منذ الصغر – بسبب والدته – من الهَوس بالنظافة والفخامة، ما كبر معه مع الوقت ليصبح مُصاباً بجنون الرهبة والعظمة معاً، لتتزايد آلامه العقلية والنفسية مع التجارب التي يمُرّ بها في الحياة حتى استحوذت على حياته وأثرت على علاقته بالعالم الخارجي، وهذا الفيلم ترشُّح لـ11 جائزة أوسكار.

فيلم " I Am Sam " إنتاج 2001، ويتعمق الإعاقة الذهنية من خلال " سام " الذي توقف عقله عن سن 7 سنوات ، فيواجه صعوبات في الحياة، وخاصةً في اللغة، التنقل، التعلم، المساعدة الذاتية، والعيش المستقل. إلا أنه على ذلك يبذل قصارى جهده في ممارسة دوره كأب لطفلة جميلة وذكية، وحين تصل ابنته لسن 6 سنوات تُقرر السلطات اخذها منه بحِجة أنه لن يكون قادراً على التفاهم معاها واحتوائها، وهو ما يجعله يلجأ للقضاء من أجل إثبات قُدرته على رعاية طفلته، والفيلم بطولة شون بين الذي برع في أداء شخصيته وترشح للأوسكار

أفلام كثيرة تناولت المرض النفسي ومنها دون التعمق في التفاصيل لأنها كثيرة جدا : Requiem for a Dream ، Benny & Joon ، Through a Glass Darkly ، The machinist ، When Nietzsche Wept ، Starry Eyes، The Virgin Suicides ، Jacob’s Ladder، Misery ، Eternal Sunshine of the Spotless Mind ، Donnie Darko، Little Miss Sunshine.