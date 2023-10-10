حديث مؤثر.. إلهام شاهين تكشف وصيتها في حال إصابتها بـ”ألزهايمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تأثرت الفنانة إلهام شاهين بالشخصية التي جسّدتها أخيراً ضمن أحداث مسلسل “ألفريدو”، حيث ظهرت في صورة سيدة مسنّة تعاني الإصابة بمرض “ألزهايمر”، ونجحت فيه بإثارة تعاطف الجمهور معها وتسليط الضوء على أسباب الإصابة بهذا المرض وكيفية التعامل مع المصابين به.

وكشفت إلهام خلال تصريحات لها عن سبب تأثرها بهذه الشخصية وتجسيدها لها بهذه الواقعية، حيث قالت إنّها شاهدت الكثيرين من حولها يعانون الإصابة بهذا المرض، فعرفت تفاصيل معاناتهم، وبعضهم كانوا زملاء لها في الوسط الفني، لكنها لن تكشف عن أسمائهم.

بعد نجاح شاهين في تجسيد شخصية سيدة مريضة بـ “ألزهايمر”، أطلقت خيالها ووضعت نفسها مكانها، لذا حرصت على أن توصي أسرتها وأبناء أشقائها، بكيفية التعامل معها في حال الإصابة بالمرض نفسه، إذ طالبتهم بعزلها عن الغرباء، وعدم السماح لأحد برؤيتها في هذه الحالة، كذلك أوصتهم بالاهتمام بها ومراعاتها، كيّ لا تسوء حالتها وتدخل في نوبات أزمات نفسية، مثلما حدث للشخصية التي جسّدتها في “ألفريدو”.

“ألفريدو” واحدة من ضمن حكايات مسلسل “55 مشكلة حب” المأخوذ عن كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود، وشارك في البطولة أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، وإنجي كيوان.