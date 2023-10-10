ليلى علوي تستعد للعرض العالمي الأول لـ”آل شنب” في مهرجان الجونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ليلى علوي عن البوستر الرسمي لفيلمها الجديد «آل شنب»، وظهرت فيه مع كل نجمات الفيلم متشحات باللون الأسود، وطلبت ليلى من متابعيها الأمنيات بالتوفيق، حيث سيُعرض الفيلم لأول مرة عالمياً ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للدورة السادسة لمهرجان الجونة التي تُقام في الفترة من 13 إلى 20 من أكتوبر الجاري، إذ يشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

ليلى علوي نشرت البوستر عبر حسابها على إنستغرام وعلقت قائلة: «البوستر الرسمي لفيلم آل شنب، والمقرر عرضه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة حيث يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.. تمنياتي بالتوفيق لينا كلنا».

وتفاعل عدد كبير من النجوم مع البوستر الذي يضم بجوار ليلى علوي النجمة لبلبة والفنانة سوسن بدر، وقالت منى زكي: «الله، ألف مبروك بالنجاح الباهر».

فيلم آل شنب من بطولة: ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، وهبة يسري، والفيلم تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج آيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم: مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فني أحمد عبد الله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويُضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد، وهذا التجمع العائلي الكبير الذي يضم الشقيقات الأربع وأبناءهم وأحفادهم؛ تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

يُعد آخر أعمال آيتن أمين هو فيلم سعاد، وعُرض العمل عام 2020، وحقق نجاحاً كبيراً وشارك في أكثر من مهرجان، والفيلم من بطولة: بسنت أحمد، بسملة الغايش، حسين غانم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود عزت.