أمل عرفة تكشف مواصفات الرجل الذي قد ترتبط به مجدداً.. فما هي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت النجمة السورية أمل عرفة أنها من الممكن أن ترتبط مجدداً من رجل يثبت لها أنه أكثر من الرجل الذي في داخلها “بحسب تعبيرها”. وأضافت أمل عرفة خلال حلولها ضيفة على برنامج “كلام نواعم” على قناة “MBC “: “لقد وصلت لمرحلة أصبحنا فيها كنساء مثل الرجال نتحمل المسؤولية”.

وفي ردها على سؤال حول إذا ما إحدى بناتها قالت لها إنها تخاف من أن تتقدم بالسن فماذا سيكون ردها؟ قالت أمل: “بناتي بيحلموا يكبروا.. ولكن سأطلب منها أن تعتني بنفسها وجمالها وشكلها، الجمال مهم للبنت. وحتى لو كان لديَّ أولاد شباب كنت سأطلب منهم نفس الشيء”. وأضافت أمل في حديثها: “صحيح إني أكبر، ولكن بنفس الوقت بناتي يكبروا وهو ما يعطيني راحة أكثر”.

وطالبت أمل عرفة السيدات بإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي وقالت: “أنا سبق وأجريت الفحوصات سابقاً وأقوم بها كل عامين إلى ثلاثة، وبرأيي هذا وعي لأن الكشف المبكر يسهم في الشفاء من المرض”.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني، تشارك أمل عرفة في موسم دراما رمضان 2024 من خلال بطولة مسلسل “أغمض عينيك” والذي يجمعها بالنجمين عبد المنعم عمايري ومنى واصف، وهو من إخراج مؤمن الملا، وإنتاج شركة “الأدهم”.

وكانت أمل حاضرة في موسم دراما رمضان 2023 من خلال بطولة مسلسل “مربى العز” للمخرجة رشا شربتجي، وكذلك الموسم الثالث من مسلسل “حارة القبة”، وكذلك بطولة مسلسل “زقاق الجن”.