بعد جدل وتخمينات.. سلمان خان يكشف سر صورته مع المرأة الغامضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد 24 ساعة من إثارة الفضول والجدل والتخمينات حول المرأة الغامضة التي ظهر سلمان خان برفقتها في أحدث منشوراته على إنستغرام، تبين أن هذه المرأة هي أليزيه أغنيهوتري؛ ابنة أخته ألفيرا خان وزوجها أتول أغنيهوتري.

وشارك نجم بوليوود صورًا جديدة له معها، ظهرت فيها بوجهها بالكامل، كجزء من جلسة تصوير جديدة لعلامة ملابس سلمان التي أطلقت خطاً جديداً للملابس النسائية. ومن المنتظر أن تبدأ أليزة مسيرتها التمثيلية قريباً في فيلم Farrey.

وكتب سلمان خان في تعليقه على الصور: “الحب والرعاية… نحن فقط نكون نحن. أليزة أغنيهوتري في المجموعة النسائية الجديدة كلياً!” مع الإشارة لعلامته التجارية Being Human Clothing.

وظهر سلمان في الصورة الأولى مع أليزة بقميص وبنطلون جينز، وهي تتكئ عليه ويداها حول خصره. أما في الصورة الثانية فتظهر أليزة بفستان أسود قصير مع سترة شتوية بلا أكمام، بينما يظهر سلمان بتي شيرت وبنطلون أسود وسترة شتوية مطابقة له.