أصالة نجمة حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ32

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقام فعاليات الدورة الـ 32 من هرجان الموسيقى العربية في الفترة ما بين 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل، على مسارح دار الأوبرا بمختلف المحافظات، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وأكد خالد داغر رئيس دار الأوبرا أن الدورة مهداه إلى اسم فنان الشعب الموسيقار سيد درويش ويديرها المايسترو هانى فرحات وتضم 38 حفل غنائي وموسيقى بمشاركة 120 فنان و5 جلسات علمية بمشاركة 61 باحث ومقرر وصاحب تجربة من 18 دولة عربية وأجنبية هي مصر، سوريا، المغرب، لبنان، الامارات، الاردن، تونس، سلطنة عمان، ليبيا، العراق، البحرين، الكويت، فلسطين، السودان، الجزائر، السعودية، أمريكا.

وتابع يشارك في المهرجان هذا العام عدد كبير من المطربين والمطربات على رأسهم النجمة أصالة نصري التي ستحيي حفل الافتتاح بباقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

وأضاف أن الفنانين المشاركين في المهرجان هذا العام حـسـب ترتيب الحفلات هم: محيي صلاح، احمد الوزيري، احمد محسن، انغام مصطفي، نهي حافظ، احمد ابراهيم، ندي غالب، محمد الخولي، امير الرفاعي، كريم زيدان، ايمن مصطفي، مي فاروق، ياسر سليمان, رحاب عمر، خالد سليم، أحمد حسن,تامر نجاح, حسام صقر, طه حسين, أمنية سمير, احمد العمري، على الحجار، محمد متولي،ايناس عز الدين, غادة آدم، نهاد فتحي، اسماء كمال، بتول بني ( سوريا).