بعدما قبّل قدم شيكابالا.. المثلوثي يعتذر: “والله من الحماس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تقبيله قدم زميله في نادي الزمالك في لقطة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولتها بشكل كبير، اعتذر اللاعب التونسي حمزة المثلوثي عما بدر منه.

فقد أعرب ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أسفه لتقبيل قدم محمود عبد الرازق الملقب “شيكابالا”، قائد الفريق الأبيض، بعد تسجيله هدف الفوز على البنك الأهلي.

وكتب المثلوثي، عبر صفحته على “إنستغرام”: “بالنسبة للقطة الاحتفال مع شيكا، لقطة عفوية طبعاً، وأنا والله من كتر الحماس والفرحة نسيت شعملت!! لقطة مش صح أعتذر”.

وكان اللاعب التونسي قد فاجأ الجميع بتقبيل قدم شيكابالا بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى البنك الأهلي بالجولة 3 من عمر دوري نايل المصري.

ونجح الزمالك في تحويل تأخره بهدف إلى بالفوز بثنائية على حساب البنك الأهلي، بملعب القاهرة الدولي مساء السبت.