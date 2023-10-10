بمزيد من الملايين.. نوال الزغبي تتصدّر بـ”فخامة معاليك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجديدة “فخامة معاليك”، أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد أقل من أسبوعين على صدورها على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ونجحت أغنية “فخامة معاليك” بعد صدورها في الوصول إلى المرتبة الأولى بين الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجًا على “يوتيوب” في عدد من البلدان العربية.

الجدير ذكره أن ”فخامة معاليك” هي أغنية خليجية بإيقاعية راقصة، وقد تعاونت فيها نوال الزغبي مع الشاعر خالد ڤرناس، والملحن ياسر نور والموزع هاني ربيع.

أمّا كليب الأغنية فتمّ تصويره في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حدّاد، وأطلّت من خلاله نوال الزغبي بإطلالات مختلفة ومتنوعة، في لقطات جمالية ملفتة.