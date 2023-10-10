هازال كايا دعمت إسرائيل بوجه “حماس” ثم تراجعت.. إليكم ما حصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تراجعت النجمة التركية هازال كايا عن اعجابها بمنشور شاركته الفنانة الأميركية إيمي شومر دعماً لإسرائيل.

ووضعت كايا صاحبة الشهرة الواسعة عربياً، علامة الإعجاب على تدوينة شومر في حسابها الرسمي على “إنستغرام”، بعد تعرضها لهجوم واسع من قبل المعلّقين، وانسحاب شريحة وازنة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من متابعة حساباتها.

وحمل منشور شومر دفاعاً شرساً عن إسرائيل وهجوماً عنيفاً ضد “حماس” المموّلة من إيران، على حد تعبيرها. وقالت شومر إن الفلسطينيين هجموا بالأسلحة والفؤوس على الأبرياء، مضيفةً باستنكار: “الشعب اليهودي هو الوحيد الذي لا يحق له الدفاع عن نفسه”.

ورأت أن “حماس” لا تريد انهاء احتلالاً، بل تريد القضاء على إسرائيل. وعلى الصعيد الفني، يُعرض لكايا على شبكة “نتفليكس” مسلسل “منتصف الليل في بيرا بالاس”.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تاريخي ومعاصر، إذ تُكلّف الصحافية “اسراء” بكتابة تقرير عن فندق أسطوري، فتجد باباً يحمل الرقم 1919 لتسافر عبر الزمن لتدرك بأن إسطنبول ليست كما هي عليها الآن.