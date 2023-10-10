شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة مى عز الدين، النجم أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت مي صورة جمعتها بأمير من مسلسل سوق الكانتو الذى قدموه سويا في موسم رمضان الماضى، عبر خاصية ستورى على حسابها بإنستجرام، وكتبت قائلة:"كل سنة وأنت طيب يا طيب، كل سنة وأنت طيب يا كبير، كل سنة وأنت باشا مصر يا غالي".



مى عز الدين

وفى موسم الصيف قدم أمير كرارة فيلم "البعبع" من بطولة ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

وفى سباق رمضان الماضى، قدم مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.