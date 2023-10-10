شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يستقر علي خليفة جارسيا في تدريب الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نابولي قد استقرت بشكل كبير علي بديل المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني الحالي لنادي نابولي، والذي أصبحت مسألة رحيله عن الفريق مجرد وقت فقط.

وأضافت التقارير، أن كونتي يعد هو الخيار الأول لنابولي في الفترة الحالية، ولكن لا يبدو أنه يريد الإنضمام في منتصف الموسم الجاري.

حيث يفضل كونتي في الفترة الحالية أن يقوم بتدريب نابولي بداية من الموسم المقبل، في ظل تراجع نتائج الفريق، الأمر الذي قد يصدر الضغوط عليه مبكرا في بداية مهمته مع نجم الجنوب.

وشددت بعض المصادر أن المحاولات الحالية هو إقناع كونتي بالقدوم في الوقت الحالي لقيادة نابولي، لإنقاذ الموقف مع تقبل فكرة عدم المنافسة علي الألقاب في الموسم الحالي.

هزيمة فيورنتينا تقضي علي جارسيا

وتعد هزيمة نابولي الأخيرة تحت قيادة جارسيا بمثابة الكلمة الختامية لمسيرة المدرب الفرنسي مع نجم الجنوب، بعدما تراجع الفريق إلى المركز الخامس في الدوري الإيطالي.