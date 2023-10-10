مهرجان إضافة الدولي يعلن عن تأجيل فعالياته

ميرنا وليد - بيروت - صدر بيان عن لجنة مهرجان إضافة الدولي IDAFA وفيه: نظراً للظروف القاهرة التي تمر بها المنطقة بأسرها والخارجة عن إرادتنا يهمنا اعلامكم بتأجيل مهرجان إضافة الدولي "IDAFA" لعام ٢٠٢٣ والذي كان من المقرر أن يقام في لبنان كما جرت العادة، نهاية شهر "تشرين الأول/اكتوبر ٢٠٢٣"

حرصاً منا على سلامة المشاركين والمدعوين والمكرمين واهل السياسة والديبلوماسيين والجوه المعروفة والمشاهير وسيدات المجتمع ورجال الاعمال من لبنان والدول العربية: مصر، تونس، مغرب وغيرها من الدول المشاركة في هذا الحدث الانساني وتجنباً لأي تطورات سياسية واجتماعية وامنية رأت اللجنة ان التروي وتأجيل الحفل امر لا مفر منه.



رئيس مهرجان اضافة الدولي IDAFA السيد سام سعد يشد على ايدي الشعوب العربية ويدعو للسلام والمحبة وتقبل الآخر ويؤكد انه مستمر بهذه الرسالة السامية ويعد اصحاب الارادة الصلبة بلقاء قريب وحفل ضخم سيعلن عنه في وقتٍ لاحق.