هل يقيم رامي صبري حفله في الأردن في ظل الأوضاع الراهنة ؟

ميرنا وليد - بيروت - كان من المفترض أن يقيم الفنان المصري رامي صبري حفله في الأردن في 20 تشرين الاول/أكتوبر الجاري لكنه أجل الحفل تضامناً مع شعب فلسطين.
وأورد رامي بيان على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي:"تعلن الشركة تأجيل حفل الفنان رامي صبري، والذي كان من المقرر تاريخها يوم 20/10 المقبل في أرض المعارض، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وسوف يتم استرداد مبالغ التذاكر."
وكتب رامي تعليقاً على البيان:"تم تأجيل حفلة ليالي الذي كان المقرر إقامتها في الأردن يوم 20 القادم تضامنًا مع شعب فلسطين الحبيبة".
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