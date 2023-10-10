الصور الأولى لأنجلينا جولي في دور ماريا كلاس

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ميرنا وليد - بيروت - نشر بابلو لارين مخرج فيلم ماريا، الذي يدور حول حياة مغنية الاوبرا اليونانية ماريا كلاس، صوراً من كواليس تصوير الفيلم الذي تقوم ببطولته النجمة العالمية أنجلينا جولي.
فيلم ماريا يروي "القصة المضطربة والجميلة والمأساوية لحياة أعظم مغنية أوبرا في العالم، والتي يستعيدها ويصورها خلال أيامها الأخيرة في باريس في السبعينيات"، وفقًا لبيان صحفي.
تظهر الصورتان الجديدتان جولي في شخصية مغنية الأوبرا اليونانية المولودة في الولايات المتحدة. في إحداها ترتدي نظارة كبيرة مستديرة. وفي الأخرى قبعة من الدانتيل واسعة الحواف.
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