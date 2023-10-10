ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية زينة مجموعة من الصور لها، التقطتها مع سيارة لامبرغيني، وكتبت زينة تعليقاً ممازحةً الناس: "الحمد لله على نعمة التواضع عندي كل العربيات دي ولسه زي ما أنا التواضع مش عاوز يسيبني".
وشبه الناس طريقة التقاط زينة للصور بطريقة التقاط الفنان المصري محمد رمضان للصور مع سياراته.
يذكر أن زينة تشارك حالياً في فيلم يحمل إسم "الإسكندراني" يشارك فيه الممثلين أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، رحاب الجمل، محمود حافظ، ومحمد صلاح آدم.
ويعود المخرج خالد يوسف للسينما من خلال هذا العمل، ويقدم من خلاله رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.
كانت هذه تفاصيل خبر زينة بسيارة باهظة الثمن .. وتقول : " الحمد لله على نعمة التواضع " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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