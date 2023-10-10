ميرنا وليد - بيروت - تواصل ملكة جمال لبنان لعام 2008 روزاريتا طويل إحتفالها بعيد ميلاد زوجها بشير جنبلاط، بأجواء مميزة من الرومانسية.

وشاركت روزاريتا الجمهور مجموعة صور، وثقت من خلالها عشاءً رومانسياً جمعها بزوجها.

وعبر الجمهور عن إعجابه الكبير بهذا الثنائي، وعلاقة الحب التي تجمعهما، وعلقت روزاريتا على المنشور قائلة: "إحتفالاً بالسنوات التي مضت والسنوات الآتية".

وكانت نشرت روزاريتا فيديو يجمعها بزوجها بشير، يظهران فيه بالعديد من اللقطات الرومانسية والفرحة، بأزمنة وأمكنة مختلفة.

وعلقت روزاريتا على الفيديو قائلة: "ذكريات رائعة معك على مدى ست سنوات، من ضمنها ثلاث سنوات كزوجين، عيد ميلاد سعيد حبي".

كانت هذه تفاصيل خبر الأجواء الرومانسية لا زالت تخيم على ملكة جمال لبنان لعام 2008 وزوجها- بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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