شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الكينج محمد منير .. اعرف ألبوم تاريخ ميلادك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الكينج محمد منير بـ عيد ميلاده، الـ 69، حيث ولد منير في 10 أكتوبر من عام 1954، في أسوان، ومنذ ظهور منير على الساحة الفنية وتمكن من جذب أنظار المستمعين بأسلوبه الذى جمع بين القاهرى والأسوانى، وأغانيه التي عشقها الملايين من حول العالم.

وتميز محمد منير بطابع خاص ومختلف مكنه من الحفاظ على مكانته بين جمهوره منذ أول ظهوره في السبعينيات وإلى الان، واحتفالا بعيد ميلاده لكل مواليد السبيعنيات وحتى التسيعنيات، اعرف الألبوم الذى طرحه منير في سنة ميلادك.