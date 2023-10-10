فن ومشاهير

عيد ميلاد الكينج محمد منير .. اعرف ألبوم تاريخ ميلادك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الكينج محمد منير .. اعرف ألبوم تاريخ ميلادك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الكينج محمد منير بـ عيد ميلاده، الـ 69، حيث ولد منير في 10 أكتوبر من عام 1954، في أسوان، ومنذ ظهور منير على الساحة الفنية وتمكن من جذب أنظار المستمعين بأسلوبه الذى جمع بين القاهرى والأسوانى، وأغانيه التي عشقها الملايين من حول العالم.

وتميز محمد منير بطابع خاص ومختلف مكنه من الحفاظ على مكانته بين جمهوره منذ أول ظهوره في السبعينيات وإلى الان، واحتفالا بعيد ميلاده لكل مواليد السبيعنيات وحتى التسيعنيات، اعرف الألبوم الذى طرحه منير في سنة ميلادك.

 

  1. علموني عنيكي الذى طرح في عام  1977
  2. بنتولد الذى طرح في عام 1978
  3. شبابيك الذى طرح في عام 1981 "اعلى نسبة مبيعات في مصر حتي الآن"
  4. أتكلمي الذى طرح في عام  1983
  5. بريء الذى طرح في عام  1986
  6. الملك هو الملك الذى طرح في عام 1986
  7. وسط الدايرة الذى طرح في عام 1987
  8. شوكولاتة الذى طرح في عام  1989
  9. يا إسكندرية الذى طرح في عام  1990
  10. مشوار الذى طرح في عام 1991 "إعادة توزيع لأغاني من أول خمس ألبومات"
  11. الطول واللون والحرية الذى طرح في عام 1992
  12. أفتح قلبك الذى طرح في عام 1994
  13. ممكن الذى طرح في عام  1995
  14. من أول لمسة الذى طرح في عام 1996
  15. المصير الذى طرح في عام 1997
  16. حبيبتي الذى طرح في عام 1998
  17. الفرحة الذى طرح في عام 1999

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا