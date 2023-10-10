شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الكينج محمد منير .. اعرف ألبوم تاريخ ميلادك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الكينج محمد منير بـ عيد ميلاده، الـ 69، حيث ولد منير في 10 أكتوبر من عام 1954، في أسوان، ومنذ ظهور منير على الساحة الفنية وتمكن من جذب أنظار المستمعين بأسلوبه الذى جمع بين القاهرى والأسوانى، وأغانيه التي عشقها الملايين من حول العالم.
وتميز محمد منير بطابع خاص ومختلف مكنه من الحفاظ على مكانته بين جمهوره منذ أول ظهوره في السبعينيات وإلى الان، واحتفالا بعيد ميلاده لكل مواليد السبيعنيات وحتى التسيعنيات، اعرف الألبوم الذى طرحه منير في سنة ميلادك.
- علموني عنيكي الذى طرح في عام 1977
- بنتولد الذى طرح في عام 1978
- شبابيك الذى طرح في عام 1981 "اعلى نسبة مبيعات في مصر حتي الآن"
- أتكلمي الذى طرح في عام 1983
- بريء الذى طرح في عام 1986
- الملك هو الملك الذى طرح في عام 1986
- وسط الدايرة الذى طرح في عام 1987
- شوكولاتة الذى طرح في عام 1989
- يا إسكندرية الذى طرح في عام 1990
- مشوار الذى طرح في عام 1991 "إعادة توزيع لأغاني من أول خمس ألبومات"
- الطول واللون والحرية الذى طرح في عام 1992
- أفتح قلبك الذى طرح في عام 1994
- ممكن الذى طرح في عام 1995
- من أول لمسة الذى طرح في عام 1996
- المصير الذى طرح في عام 1997
- حبيبتي الذى طرح في عام 1998
- الفرحة الذى طرح في عام 1999
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