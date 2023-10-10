شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الكينج.. ظهور لافت ومكثف فى الحفلات وتقديم الواجب لزملائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الكينج محمد منير بعيد ميلاده، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، والذى يعد علامة بارزة في عالم الغناء، واستطاع من خلال أغنياته أن يصنع رحلة طويلة وناجحة حتى يومنا هذا.

وعلى مر الشهور ظهر الكينج بشكل مكثف وكبير ما بين أحياء حفلات غنائية ضخمة داخل البلاد أو في الخارج في عدد من دول الوطن العربى وتقديم الواجب في المناسبات السعيدة أوالحزينة، كما غنى تترين في رمضان الماضى لمسلسل عملة نادرة و مسلسل سره الباتع.

وأحيا الكينج منير أكثر من حفلة فى أكثر من محافظة مثل حفل ختام سباق الهجن بمدينة العريش بشمال وقدم منير باقة مميزة من أغانية القديمة والحديثة وأشاد الكينج بدور عائلات العريش وسيناء والتضحيات التى قدموها للوطن، كما أشاد باللغة النوبية وكيف كانت مؤثرة في حرب أكتوبر.

وفى موسم الصيف، أحيا الكينج محمد منير واحدة من أقوى حفلات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ورفع شعار كامل العدد بحفل أسطورى وقال وقتها "أنا أتنفس جمهورى وأعيش له، وأنا كبير بجمهورى الراقى".

كما قدم الكينج واجب العزاء قدم الكينج محمد منير لأسرة الفنان الراحل علاء عبد الخالق، وحضر العزاء في 5 يوليو الماضى، كما قدم واجب العزاء في الشاعر الكبير شوقي حجاب يوم 27 يوليو الماضى وحرص الكينج محمد منير على حضور عزاء الراحل أحمد سامى العدل يوم 2 أكتوبر الشهر الجارى.

وفى المناسبات السعيدة كان الكينج حاضر بقوة حيث حضر حفل زفاف الفنان أحمد عصام بعقد قرانه على العروس سارة عبد الفتاح، وكان الكينح وكيل العروس في شهر فبراير الماضى.

ولد محمد منير فى محافظة أسوان عام 1954، وتخرج فى كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، وكانت بدايته عبر اللقاء مع عدد من مطربي النوبة وشعرائها، كما ضمت فرقته الموسيقية في البدايةً أحمد منيب والشاعر عبد الرحيم منصور، وانضم إليهم لاحقًا الموسيقار هاني شنودة.

أطلق منير خلال مسيرته الكثير من الألبومات الغنائية الناجحة، أهمها ألبوم "شبابيك". كما أنه قد شارك في عدة أفلام سينمائية، يأتي في مقدمتها فيلم "المصير"للمخرج يوسف شاهين.