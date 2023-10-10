شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى تعلن توقف تحضيرات مسلسلها "حب أفلاطونى" وتأجيله لـ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة إيمان العاصي توقف تحضيرات مسلسلها "حب أفلاطونى" المكون من 15 حلقة من تأليف شريف الألفى، والذى تعاقدت على بطولته مع شركة Media Hub - سعدي جوهر بعد انتهاء شهر رمضان الماضى للعرض فى الأوف سيزون، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أن العمل تأجل إلى العام المقبل 2024.

وكانت إيمان العاصى قد فازت بجائزة أفضل ممثلة دور ثان بتصويت الجمهور عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، من مهرجان القاهرة للدراما الذى أفيم في مدينة العلمين الجديدة، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة أيضاً عن نفس الدور من مهرجان العراق الدولى الذى أقيم الأسبوع الماضى.

وقدمت إيمان العاصى في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جعفر العمدة" الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعلى مستوى السينما تنتظر ايمان العاصى طرح فيلم "فى عز الظهر" الذى تم الانتهاء من تصويره العام الماضى، وتشارك إيمان فى بطولته إلى جانب، النجم المصرى العالمى مينا مسعود، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي وإيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.