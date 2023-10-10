أحمد العوضي يشكر جمهوره في الإسكندرية علي حفاوة استقبالهم له

شارك الفنان أحمد العوضى متابعيه على موقع "فيس بوك" بفيديو من كواليس تواجده في مدينة الإسكندرية من أجل تصوير أحدث أفلامه السينمائية والممثلة في "الإسكندرانى" الذى يقوم ببطولته ويجسد فيه شخصية "بكر" في عمل مأخوذ من سيناريو للراحل أسامه أنور عكاشة، ومن إخراج المخرج خالد يوسف في أول تعاون بين الثنائى العوضى ويوسف.

وظهر العوضى خلال الفيديو وهو وسط حشد كبير من المعجبين ممن حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، على هامش تواجده من أجل تصوير الفيلم.

وبدوره أحمد العوضى نشر الفيديو على حسابه على موقع فيس بوك، وكتب عليه رسالة شكر خلالها كل جمهوره في مدينة الإسكندرية ممن استقبلوه هذا الإستقبال وكتب: "ألف حمد وشكر لله على حب إخواتي، استقبال عظيم من إخواتي الإسكندرانية الجدعان أثناء تصوير فيلم الإسكندرانى، ألف ألف ألف شكر على حبكم وحبى ليكم قد وأكتر كمان".

يذكر أن النجم أحمد العوضي أعلن مؤخراً خوضه الموسم الرمضاني المقبل 2024، بعد تعاقده رسميا على مسلسل "حق عرب"، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج سينرجي، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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