أكرم حسني يخوض دراما رمضان 2024بـ «بابا جه»

تعاقد مؤخرا الفنان أكرم حسني علي عمل درامي جديد ليخوض به سباق داما رمضان 2024 بعنوان«بابا جه» العمل من تأليف محمد إسماعيل ووائل حمدي ،ومكون من 15 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

فيلم «العميل صفر»

من ناحية أخري عاد الفنان أكرم حسني للسينما بفيلم "العميل صفر" بعد غياب دام حوالي 5 سنوات، منذ أخر أفلامه "البدلة" الذي شارك بطولته مع تامر حسني، وخلال تلك الفترة ظهر كضيف شرف في عدد من الأفلام وهي "مستر أكس"، "ديدو" و"نادي الرجال السري"، ولكنه لم يشارك في بطولة فيلم، واهتم تلك الفترة بالدراما على حساب السينما.

فيلم "العميل صفر" من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، النجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

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