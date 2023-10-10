أحمد فهمي يكشف عن سعادته بردود الفعل عن دوره في مسلسل "ألفريدو"

كشف الفنان أحمد فهمي عن سعادته بردود فعل الجمهور على دوره في مسلسل "ألفريدو"، من بطولة الفنانة إلهام شاهين، كاشفاً أنه خضع لعدد من "كورسات" التمثيل كي يطوّر أداءه التمثيلي، مؤكداً أنه يضع شرطاً أساسياً لقبول المشاركة في أي عمل فني.

وقال فهمي إنه سعيد بردود فعل الجمهور على العمل، مشيراً إلى أن فكرة وجود رجل يضحّي من أجل الآخرين هي أكثر ما أعجب الجمهور.

وعن التطور الكبير في أدائه التمثيلي، قال فهمي: "أخدت كورسات، وطورت من أدائي ولو أنت بتشتغل مع مخرج شاطر يعرف يعمل حاجة كويسة بردو، ولازم أنا وهو نبقى متفقين على أداء المشاهد".

وعلى سؤال حول شروطه لقبول أي عمل فني، لكونه مطرباً وممثلاً في الوقت نفسه، ردّ أحمد فهمي قائلاً: "أنا درست مزيكا وده ساعدني إني أكون ممثل، في نفس الوقت التمثيل بالنسبة لي أنا بحبه أوي ولازم أشتغل عليه كتير في الأول في خليج نعمة كنت المغني اللي بيمثل، وبعد كده حبيت التمثيل بقيت بشترط مغنيش في العمل الفني عشان أفصل المشاهد بين إني الممثل والمغني".

يُذكر أن حكاية "ألفريدو"، عُرضت أخيراً وحققت نجاحاً كبيراً، وهي إحدى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، وشارك في بطولتها عدد من الفنانين، بينهم: ندى موسى، أمير شاهين، أحمد فريد، فتوح أحمد، عابد عنان، وإيمان السيد...، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

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