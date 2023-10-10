شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا بكى الكينج أمام يوسف شاهين؟ وأحب الشخصيات لقلبه فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الكينج محمد منير، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده وصنع منير اسمه منذ بدايته من أول ألبوماته "علمونى عنيكى" وحتى الآن ودائما يتحدث الكينج عن بدايته وكيف عافر وبدأ حتى أصبح الكينج.

وفى فيديو قديم للكينج محمد منير، في برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس تحدث عن أول أجر تقاضاه في حياته، قائلاً: "أول أجر خدته 20 جنيهًا من نبيل مهدي، بعدما غنيت في أحد الكازينوهات مع إنها كانت أغنية فاشلة".

كما روى لماذا بكى أمام المخرج يوسف شاهين أثناء غنائه أغنية "علّي صوتك بالغنا" من فيلم المصير وقال "يوسف شاهين وكمال الطويل كان مش عاجبهما الغنا، وكل ما أغنى أسمع غلط ومقدرش أعترض عليهم ولا أتخانق معاهم، وقلت أضرب شاهين ولا أعمل إيه روحت عيطت وده خبث منى ولؤم، ولما شافوا الدموع نازلة من عينى سابوا لى الاستوديو، خلصت الأغنية فى 5 دقائق، معروف عنى فى وسط الاستوديوهات ومهندسى الصوت إنى أسرع وأشطر مغنى، لأنى بأروح مذاكر."

وأضاف منير: "بحب شخصية مروان اللى قدمتها فى فيلم المصير لأن الشخصية كانت قريبة منى ومن شخصيتى، وكان مع حبيب قلبى الراحل نور الشريف وصديقى محمود حميدة وصفية العمرى ربنا يديها الصحة".

ولد محمد منير فى محافظة أسوان عام 1954، وتخرج من كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، وكانت بدايته عبر اللقاء مع عدد من مطربي النوبة وشعرائها، كما ضمت فرقته الموسيقية في البدايةً أحمد منيب والشاعر عبد الرحيم منصور، وانضم إليهم لاحقًا الموسيقار هاني شنودة.

أطلق منير خلال مسيرته الكثير من الألبومات الغنائية الناجحة، أهمها ألبوم "شبابيك". كما أنه قد شارك في عدة أفلام سينمائية، يأتي في مقدمتها فيلم "المصير"للمخرج يوسف شاهين.