شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يعلن وفاة خاله في دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان سامو زين وفاة خاله في دمشق، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "توفي الي رحمه الله تعالي خالي أخو والدتي اليوم في دمشق ، إن لله وإن إليه راجعون اللهم أنزل على خالي الحبيب موفق مصطفي اللهم له الفيض الواسع من الرحمات والمغفرة والعفو والغفران، وتجعله ممن يفوزون بجنة الخلد، الرحمه والسلام علي روحك الطاهره الطيبه النقيه ".



سامو زين

يذكر أن سامو زين طرح مؤخرا أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب بعنوان "دى حبيبتى"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبرى، مكس وماستر عمر العزبى.

الكليب تم تصويره في اليونان على مدار يومين، مع المخرج شريف فرانسيس، وعن الأغنية يقول ساموزين، إنها من الأغانى القريبة إلى قلبه، حيث تتواجد معه منذ 3 سنوات، وكان ينتظر الوقت المناسب لتسجيلها وتصويرها فيديو كليب، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور ومتابعيه.