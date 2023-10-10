شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن الحلو تطلب الدعاء لها بتمام الشفاء بعد خروجها من العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت فاتن الحلو مدربة الأسود، من كل متابعيها الدعاء لها بالشفاء بعد تعرضها لأزمة صحية أدت إلى دخولها أحد المستشفيات و ظلت 12 يوما في العناية المركزة.

نشرت فاتن الحلو الصور عبر حسابها على فيس بوك وكتبت قائلة: يارب أشفيني وكن معي، شكرًا لكل من تواصل معي وعلى رأسهم نقيبي المحترم الدكتور أشرف زكي، أول إنسان يسأل عليا ربنا يبارك فيك يا غالي وبشكر كل أسرتي الغالين تعبتهم معايا في المستشفى 12 يوما في الرعاية والله كنت بموت والحمد لله علي كل شيء يارب تمم شفائى على خير يارب ارجو الدعاء من حبايبى".

وكانت صرحت فاتن الحلو من قبل على جدل السوشيال ميديا بسبب صورة أسد يظهر فى صورة وكأنه نائم مما دفع رواد التواصل الاجتماعى لاتهامها بإرهاق الأسد قائلة : " الأسد فى الصورة المنشورة لم يكن حزين، لكن غمض عين، وده حاجة اسمها "تريك" وهو كان مبسوط والسوشيال ميديا مش أول مرة تهاجمنى وقبل كدة قالوا أن فيه أسد مات وده مش حقيقى والأسد اسمه " كوبر" وليس "سكر" قائلة : " اسمه كوبر مش سكر والحيوانات زى أولادى بالضبط وبحافظ عليهم وبعت كل حاجة عندى لأجل عيون الأسود."