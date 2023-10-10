رسالة تامر حسني لفلسطين بعد القصف على غزة

القاهرة- الخليج 365
دعم الفنان تامر حسني، فلسطين بعد تعرضها لقصف عنيف من قبل الاحتلال.
وكتب عبر انستجرام: “اللهم انصر فلسطين الدعاء ليهم يا جماعة هم في أشد حاجة للدعاء والمساعدة بكل ما نملك”.
وفي خبر سار لعشاق النجم العربي تامر حسني ، سيتم عرض صناع فيلم “تاج” على بعض المنصات الخاصة و القنوات التلفزيونية العربية و المصرية قريباً.
قد حقق فيلم تاج نجاحاً كبيراً في مصر و الدول العربية هذا الموسم و تصدر في تصنيف أفلام البطولة المنفردة المركز الأول و في التصنيف العام المركز الثاني.
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