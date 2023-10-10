إلهام شاهين ترد على إشادة عمرو محمود ياسين بأدائها

ميرنا وليد - بيروت - لم تتأخر الممثلة المصرية إلهام شاهين على التفاعل مع إشادة السيناريست عمرو محمود ياسين بأدائها في مسلسل "ألفريدو", فردت على صفحتها الخاصة شاكرة مؤلف المسلسل على ثنائه على ادائها حيث كتبت: "صديقى وأخى الغالى إبن الغاليين .

. الكاتب الفنان الرائع عمرو محمود ياسين .. أشكرك من كل قلبى على كل كلمه .. و هذا النجاح أنت السبب فيه .. شكرا لك و لفريق العمل معك سارة مصباح و ياسمين ميشيل .. كل من شارك فى هذا العمل أبدع و قدم أحلى ما عنده .. سواء أمام الكاميرا أو وراءها .. إستمتعت بالتجربة الراقيه الإنسانيه المحترمه .. إحترمنا جميعا قيمة الفن و تأثيره على المجتمع فإحترمنا الجمهور .. شكرا لك على إهتمامك بكل تفاصيل سوسو الدقيقه جدا و وجودك معنا يوميا فى مكان التصوير للاهتمام بكل التفاصيل . الكتابه هى الأساس لنجاح كل عناصر العمل".

ومسلسل ألفريدو هو آخر اعمال الممثلة المصرية التي قامت ببطولته الى جانب الفنان أحمد فهمي ولعبت دور عمته التي تعاني من الزهايمر.