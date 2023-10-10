بعد أن اتهمتها بالماسونية.. لانا ديل ري تهاجم هذه المرأة

ميرنا وليد - بيروت - اتهمت صانعة محتوى، المغنية الأميركية لانا ديل راي، بممارسة السحر والشعوذة وعبادة الشيطان، في فيديو نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي، فقامت المغنية بمهاجمة صانعة المحتوى.



كان سقط جمهور لانا ديل راي واحداً تلو الآخر بشكل مفاجئ، في حفلها الشهر الماضي، وتقول تريسي كوستكون: "السحر الذي استخدمته لانا ديل ري في أغانيها، دعا قوة شيطانية إلى الحفل، وهذا ما تسبب في سقوط الجمهور".

ودافعت لانا ديل ري عن نفسها في تعليق كتبت فيه: "أنا أعرف الإنجيل أكثر منك من أوله لآخره يا *****، ولعلمك أنك تشبهين الأشباح، وليس بطريقة جيدة".