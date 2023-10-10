سامو زين يفجع بوفاة أقرب الناس إليه !

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان السوري سامو زين منشوراً، عبر حسابه الشخصي يعلن فيه عن وفاة خاله وينعيه.

و علق سامو زين في على المنشور قائلاً: "توفي الي رحمه الله تعالي خالي أخو والدتي اليوم في دمشق ، إن لله وإن إليه راجعون اللهم أنزل على خالي الحبيب موفق مصطفى بره جكلي الفيض الواسع من الرحمات والمغفرة والعفو والغفران، وتجعله ممن يفوزون بجنة الخلد. الرحمه والسلام علي روحك الطاهره الطيبه النقيه اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الأموات".

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