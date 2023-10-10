تعرفوا إلى برونا بيانكاردي حبيبة نيمار

ميرنا وليد - بيروت - شارك لاعب نادي الهلال السعودي نيمار مع حبيبته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي صورة لمولودتهما التي استقبلاها في نهاية الاسبوع الماضي، في أحد مستشفيات البرازيل.

وتلاقي هذه الأيام حبيبات وزوجات نجوم كرة القدم من كريستيانو رونالدو الى ليونيل ميسي، نفس النجاح وشهرة أزواجهم. لنتعرف الى برونا بيانكاردي من هي وما هي هواياتها؟

برونا بيانكاردي هي مؤثرة على وسائل التواصل وتحب الموضة التي درستها، تعرض على صفحتها الخاصة أسلوبها وحبها للموضة للعالم. يتراوح محتواها من الأزياء إلى صور أزياء الشوارع والمزيد. المؤثرة البالغة من العمر 29 عاماً تنتمي الى برج الحمل اذا هي طموحة وتحب السير الى الامام، وتتم دعوتها غالباً الى اسبوع الموضة في باريس، حضرت عروض ازياء لويس فيتون، فيكتوريا بيكهام وبالمان.

تحب برونا بيانكاردي ان تسافر برفقة حبيبها نيمار، لقد سافرا الى قطر ونيويورك وباريس وغيرها من المدن للاستمتاع بالسياحة وكذلك للعمل.