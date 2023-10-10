ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل اللبناني جاد أبو علي على حسابه الخاص البوستر الترويجي لفيلمه الجديد " حسن المصري" وعلق كاتباً : " تعرفوا على فادي، في جميع دور السينما ".

يتناول فيلم حسن المصري، قصة هو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية

و الفيلم من بطولة الممثلين أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بوعبود، جاد أبو علي، مراد مكرم، فريال يوسف، وقصة نورا لبيب، وسيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.

وحقق فيلم حسن المصري ، في أول ايام عرضه في السينمات ، ليلة أمس ، إيرادات بلغت 364,603 جنيه مصري اي ما يقارب 11800.52 دولار اميركي .

ويحرص جاد دائماً أن تكون أدواره مميزة وأنه لا يهتم بكمية الأدوار الذي يقدمها بل يفضل الإهتمام بالجودة .

كانت هذه تفاصيل خبر جاد أبو علي يدعو المتابعين للتعرف على فادي وما علاقة حسن المصري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.