شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "حسن المصرى" يحصد 2.6 مليون جنيه خلال 6 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "حسن المصرى" لأحمد حاتم أمس الاثنين في دور العرض السينمائية المختلفة إيرادات بلغت 190 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 6 أيام مليونين و34 ألفا و609 جنيهات.

وأكد الفنان أحمد حاتم في تصريحات لـ"الخليج 365" أن شخصيته في فيلم "حسن المصرى" تعتمد على الاكشن، وأشار إلى أن مشاركته في السابق في أكثر من عمل رومانسي أو درامي، لم يكن باختياره، ولكن بسبب الظروف المحيطة التي تجعله يشارك في هذه النوعية من الأعمال، مضيفا أنه بذل مجهود كبير في الفيلم وخضوعه لتدريبات أكشن، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

ويقوم ببطولة فيلم "حسن المصرى" كل من: أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.