بالفيديو- علي ربيع يبتعد عن الفن و يقرر إحتراف هذه الرياضة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري علي ربيع مقطع فيديو له عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر وهو يمارس رياضة كرة السلة وكان من الواضح انه يمارسها بشكل جيد معلقاً بالقول: "يا لعيب" ، وتفاعل الجمهور معه من خلال التعليقات معبرين عن حبهم له وعن مدى خفة دمه.
وفي وقت سابق، نشر علي ربيع صور من كواليس مسلسله الجديد "نصي التاني" الذي سيعرض في 28 سبتمبر /ايلول الحالي.
و كتب علي ربيع: "من كواليس مسلسل نصي التاني، مع المخرج الجامد أستاذ عمرو صلاح، طبعًا هو بيقولي حاجة هنا المفروض إن لما أعملها تضحك فـ مش عارف، ربنا يستر و المسلسل ميطلعش أكشن.. هايتعرض 28 سبتمبر"
و يلعب علي ربيع دور شاب يبحث عن فتاة ليتزوجها، و خلال بحثه يقابل كثير من الفتيات لكنه يتعرض لعدة مواقف كوميدية تجمعه بهم.
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