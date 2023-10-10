بالصورة- من داخل الجيم..أيتن عامر تطل بلوك رياضي رائع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية أيتن عامر على الجمهور من داخل الصالة الرياضية من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بلوك رياضي رائع وعلقت على المنشور بشك ساخر قائلةً: "هوبا رجعنا ليكوا".



وفي وقت سابق، أثارت أيتن عامر قلق الجمهور على حالتها الصحية، بعد أن كشفت سبب تعرضها لوعكة صحية، ونقلها إلى المستشفى بدرجة الحرارة وصعوبة في التنفس.

وشاركت الجمهور مقطع فيديو عبرت فيها عن قلقها الشديد، بعد إصابتها بعدوى خطيرة.

وقالت أيتن عامر أنها أصيبت بالعدوى خلال حضورها حفل عيد ميلاد صديق، حيث أصيب الحضور بالأعراض نفسها وهي ارتفاع درجة الحرارة وسعال شديد، وأكد الأطباء أنها لم تصب بفيروس كورونا ولكنها تعاني نزلة شعبية شديدة.

