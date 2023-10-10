بالصورة- من داخل الـ Rolls Royce..إيمان العاصي تتألق بلوك كاجول رائع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية إيمان العاصي على الجمهور من داخل سيارتها الفارهة من نوع Rolls Royce عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت إيمان بلوك كاجوال رائع إرتدت فيه توب باللون الأسود من دون أكمام مع سروال جينز واسع وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت أعلنت إيمان العاصي عن استعداداها لتقديم أولى بطولة مطلقة لها في عالم الدراما التلفزيونية، وقد تعاقدت على مسلسل يحمل عنوان مبدئي بعنوان "أفلاطوني"، تأليف شريف الألفي.

وقد علم موقع "الفن" أن إيمان اشترطت كتابة اسمها قبل اسم أي نجم آخر يشارك في العمل، وهو ما وافقت عليه الجهة المنتجة، والتي طلبت من إيمان العاصي التفرغ للتصوير في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

