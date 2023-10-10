بالفيديو- شريف منير يستذكر مشهد قديم له مع كريم عبد العزيز..وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري شريف منير مقطع فيديو من أحد المشاهد التي اداها في السابق مع زميله الممثل كريم عبد العزيز عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وربط شريف هذا المشهد بما يحصل الأن في فلسطين حيث يلعب دور ضابط في الجيش الإسرائيلي، وعلق بالقول: "ليه مش عايزين تتعلموا؟ ليه مش عايزين تعرفوا حجمكم الحقيقي؟".



وفي وقت سابق، أطلت الممثلة المصرية رانيا يوسف على الجمهور بصور نشرتها عبر حسابها الخاص ظهرت فيها إلى جانب زميلها الممثل المصري شريف منير، وحمست الجمهور من خلال الصور بعد أن علقت بالقول: "هتشوفونا قريب قوي ان شاء الله"، إشارة إلى أن الإثنين يعملان على مشروع جديد.

