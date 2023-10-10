في ظل ما يحدث في فلسطين .. ما مصير مهرجان الجونة ؟

ميرنا وليد - بيروت - بسبب الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، أجلت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة من المهرجان لتقام في الفترة من 27 تشرين الأول/أكتوبر – 2 تشرين الثاني/نوفمبر.



وورد في بيان التأجيل :"فيخضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسي " سينما من أجل الإنسانية" على أنشطة المهرجان. إننا نؤمن إيماناً قوياً في قدرة السينما على توحيد كل الأطياف والفئات و بالرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي إلا أننا أرتأينا انه من واجبنا أن نلتزم بأقامة المهرجان بدورته السادسة 2023، ونحن نقدر بشدة تفهم سيادتكم للتغيرات الطارئة التي فرضتها علينا الظروف الحالية ونتطلع للترحيب بسيادتكم قريبا في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي"، دعونا جميعاً نعطي فرصة للسلام أن يسود."