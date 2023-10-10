"كنت هرمي المايك" أول تعليق لشيرين عبدون بعد مشاركتها في إكس فاكتور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرصت المطربة شيرين عبدون، على وصف حالتها، بعد وقوفها للغناء أمام المطربة انغام، والمطرب اللبناني راغب علامة، والمطرب الكويتي عبد الله الرويشد، أعضاء لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور".

شيرين عبدون، التي تأهلت إلى المرحلة الثانية، نشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صور لها من كواليس مشاركتها في أولى حلقات البرنامج.

وكتبت شيرين عبدون، :"كنت حاسة إني هرمي المايك وأرقص".

المطربة شيرين عبدون، سبق وشاركت بالغناء بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وطرحت عبر موقع يوتيوب، أغاني "شايفك اختي"، و"يا ولاد اللذينة" .