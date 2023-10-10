12يوم في الرعاية.. نقل فاتن الحلو إلى المستشفى (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت مدربة الأسود فاتن الحلو لوعكة صحية مؤخرًا استدعت نقلها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشرت الحلو صورًا لها، أثناء تواجدها في المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت:" ياااااارب اشفيني وكن معي ألف شكرا لكل الناس الغالية زي نقيبي المحترم الجدع دكتور أشرف زكي بيكون أول إنسان يسأل عليه ربنا يبارك فيك ياغالي وبشكر كل أسرتي الغالين اللي تعبتهم معايا في المستشفى ١٢ يوم في الرعاية".

وأضافت :" والله كونت بموت والحمد لله على كل شيء، أرجو الدعاء من حبايبي".

يذكر أن فاتن الحلو تعرضت يناير الماضي لأزمة صحية، وقال عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، :" يا رب اشفيني ويشفي كل مريض، اليوم رحت أعمل مسح ذري، وبعدين مشيت ومنفعش عشان تعبت أوي لقيت السكر ٦٠٠ صايم، ادعولي اظبط وحاروح تاني".