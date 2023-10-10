محمد رمضان ينشر فيديو من جولته في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو وصورًا، خلال جولته في إفريقيا.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يتجول في شوارع إفريقيا، وعلق:"إفريقيا".

ومن ناحية أخرى أحيا محمد رمضان حفلًا غنائيا بإستاد أسوان، الجمعة الماضية، احتفالًا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وبدأ "رمضان" الحفل بتأدية التحية العسكرية ثم توجيه الشكر للحضور وقام بغناء عدد من أغانيه الشهيرة منها "نمبر وان، مصباح علاء الدين، جيشنا صعب".

يذكر أن، محمد رمضان عرض له مؤخرًا فيلم "ع الزيرو" وشاركته البطولة لأول مرة نيللي كريم من إنتاج العدل جروب.