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الجمهور يحاصر أحمد العوضي في الإسكندرية ويغلق التعليقات - فيديو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره بمقطع فيديو جديد لحظة وصوله مدينة الإسكندرية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، استكمالًا لتصوير مشاهده في فيلم "الإسكندراني".

وعلق العوضي على الفيديو قائلًا:"ألف حمد وشكر لله على حب أخواتي، استقبال عظيم من إخواتي الاسكندرانية الجدعان أثناء تصوير فيلم الإسكندراني".

وأضاف العوضي :"ألف ألف ألف شكر على حبكم وحبي ليكم وأكتر كمان".

وأغلق أحمد العوضي خاصية التعليقات على حسابه بموقع "إنستجرام".

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي وزينة وبيومي فؤاد ومحمود عبد الحافظ، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج .

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محمد يوسف

محمد يوسف

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