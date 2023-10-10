بسبب فتوى ورفض الرقابة أغاني محمد منير التي طاردها شبح المنع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"حدوتة مصرية"، و "مدد"، من بين أشهر أغاني النجم محمد منير، التي حفلت كواليسها بمفارقات عديدة، وصلت إلى حد مواجهتها شبح المنع.

و مع احتفال منير صاحب لقب الملك، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده رقم 69، إذ ولد في مثل هذا اليوم 10 أكتوبر عام 1954، نرصد كواليس أزمات بعض أغانيه.

حدوتة مصرية

خالد منيب، نجل الملحن أحمد منيب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" الأغنية قبل تقديمها عام 1982، في الفيلم، دخلت في عدة مراحل، أولها كان بسبب حماس النجم محمد منير، للتعاون مع المخرج الكبير يوسف شاهين، إذ فكر في البداية، أن تقدم موسيقاها بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني، وتوزيعها بشكل أوركسترالي، قبل أن يقوم المخرج، بإعادة توزيعها، وتقديمها مكتفيا بصوت الكينج، بمصاحبة البيانو، والدف فقط".

وتابع،:" بعد مشاهدة نسخة من الفيلم، رُفض التصريح بالإغنية، وبعد إصرار شاهين، تمت إجازتها، ولكن بشرط حذف جملة (يا ناس ياناس يامكبوتة)، وتم هذا حتى عقب طرحها في ألبوم".

وسط الدايرة

عام 1987، وبعد طرح ألبوم "وسط الدايرة"، الذي حمل اسم أغنية شهيرة للمطرب السوداني الراحل محمد وردي، واجه محمد منير، اتهامات استغلال الأغنية، بدون إذن.

وردي، من جهته، حرص على حسم الجدل، وأعلن في عدة حوارات وبرامج، كواليس تقديم الأغنية في الألبوم، و أكد أنه منح محمد منير، التصريح بتقديمها.

مدد

عام 2002، حرص منير، على طرح ألبوم " مدد- الأرض السلام"، ردا على محاولات الربط بين الإرهاب والدين الإسلامي، عقب تفجيرات برجي التجارة العالمي في أمريكا، يوم 112 سبتمبر 2001.

وبعد طرح اللبوم، فوجىء منير، برفض رقابة التلفزيون، عرض كليب أغنية "مدد يارسول الله"، التي كتبتها الشاعرة كوثر مصطفى، بدعوى وجود فتوى دينية،

وجاء رفض عرض الأغنية بدعوى، عدم جواز طلب الـ "مدد" من غير الله، وبعد الرجوع إلى رموز دينية من مجمع البحوث الإسلامية، والكاتب الراحل أحمد بهجت، أكدوا دعمهم رسالة الأغنية.

محمد منير، نال في نفس العام، عن ألبوم "مدد"، جائزة السلام من قناة cnn.

النجم محمد منير، شارك مؤخرا مع المطرب علي الحجار، في تقديم أغنية بعنوان " مدينة في مصر"، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله.

حدوتة مصرية

مدد

وسط الدايرة

وردي يغني وسط الدايرة