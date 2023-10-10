تأجيل موعد إطلاق مهرجان الجونة السينمائي لمدة أسبوعين بسبب الأحداث الجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي تأجيل دورته السادسة، في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخراً، لتقام في الفترة من 27 أكتوبر – 2 نوفمبر 2023.

وجاء في بيان رسمي صادر عن إدارة المهرجان "في خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسي (سينما من أجل الإنسانية) على أنشطة المهرجان".

كما أكدت إدارة المهرجان في بيانها "إننا نؤمن إيماناً قوياً في قدرة السينما على توحيد كافة الأطياف والفئات وبالرغم من أننا نعي صعوبة الوضع الحالي إلا أننا ارتأينا أنه من واجبنا الالتزام بإقامة المهرجان بدورته السادسة 2023".

واختتم موجها حديثه لضيوف المهرجان "نحن نقدر بشدة تفهمم للتغيرات الطارئة التي فرضتها علينا الظروف الحالية ونتطلع للترحيب بكم قريبا في النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي".

وكان مقررًا انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي يوم الجمعة المُقبلة الموافق 13 أكتوبر، على أن يُقام حفل الختام يوم 20 من نفس الشهر.