أكرم حسني يهنئ محمد منير بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أكرم حسني، الكينج محمد منير بعيد ميلاده، الموافق اليوم 10 أكتوبر الجاري.

ونشر أكرم صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:"كل سنة وأنت طيب يا ملك".

ومن ناحية أخرى قدَّم الفنان أكرم حسني، فقرة غنائية ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 38 للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصار أكتوبر المجيد.

وأطلق أكرم حسني بالتعاون مع المطرب الكبير مدحت صالح، أغنية "خطير يا إخوانا" على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى ترويجًا لفيلمه "العميل صفر"، الذي انطلق مؤخرًا في دور العرض العربية.

ويعرض لأكرم حسني حاليا فيلم العميل صفر الذي تدور أحداثه حول شخصية تدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل جيمس بوند، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.